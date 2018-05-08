Губернатор Подмосковья получил орден Красной Звезды, к которому был представлен его прадед

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил орден Красной Звезды, к которому был представлен его прадед Василий Воробьёв. Об этом сообщает kp.ru.

Глава региона приехал в военный комиссариат Подмосковья вместе с отцом — членом Совета Федерации Героем России Юрием Воробьёвым — и детьми.

«Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду», — заявил губернатор.

К награде Василий Воробьёв был представлен в 1943 году. На тот момент он был командиром миномётного расчёта 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии.

Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных