Губернатор Подмосковья получил орден Красной Звезды, к которому был представлен его прадед

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил орден Красной Звезды, к которому был представлен его прадед Василий Воробьёв. Об этом сообщает kp.ru.

Глава региона приехал в военный комиссариат Подмосковья вместе с отцом — членом Совета Федерации Героем России Юрием Воробьёвым — и детьми.

«Мы обратились в Подольский госархив и узнали подробности того, как воевал мой прадед. Обнаружилось, что он был удостоен ордена Красной Звезды, но не получил эту награду», — заявил губернатор.

К награде Василий Воробьёв был представлен в 1943 году. На тот момент он был командиром миномётного расчёта 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии.

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