Игорь Бутман заявил, что акция «Бессмертный полк» делает людей лучше

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Народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

«Я отношусь к этому движению с огромным уважением, это дань памяти. У многих погибли дедушки, бабушки, отцы, братья, сёстры во время Великой Отечественной войны», — заявил музыкант.

Он считает, что эта акция делает людей лучше.

Ранее URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.

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