Число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет

Короткая ссылка
Число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет, сообщает URA.RU.

«Первое шествие было в 2014 году — участвовали более 4 тыс. человек (в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле и Нагайбакском районе), а в прошлом году были задействованы уже все территории, было более 200 тыс. человек», — заявил руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Игорь Белехов.

По его словам, эта акция имеет значение для всех жителей области, несмотря на то что регион был тыловым.

Как отметил Белехов, вклад жителей Южного Урала в победу — не меньше, чем тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в День Победы в Хабаровске можно будет увидеть «Эскадрилью героев» — парад самолётов малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных