Число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет

Число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет, сообщает URA.RU.

«Первое шествие было в 2014 году — участвовали более 4 тыс. человек (в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле и Нагайбакском районе), а в прошлом году были задействованы уже все территории, было более 200 тыс. человек», — заявил руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Игорь Белехов.

По его словам, эта акция имеет значение для всех жителей области, несмотря на то что регион был тыловым.

Как отметил Белехов, вклад жителей Южного Урала в победу — не меньше, чем тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в День Победы в Хабаровске можно будет увидеть «Эскадрилью героев» — парад самолётов малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту.