СМИ: Минобороны намерено платить военнослужащим по призыву повышенные оклады

Министерство обороны России подготовило законопроект, предусматривающий ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. рублей для военнослужащих по призыву, пишет газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечается, что получаемые военнослужащими деньги будут индексироваться ежегодно. Кроме того, солдаты получат специальные надбавки за прыжки с парашютом или участие в водолазных работах и разминировании.

При этом максимальная сумма для военнослужащих превысит 10 тысяч рублей, пишет издание.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих с 1 января 2018 года.