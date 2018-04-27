СМИ: Минобороны намерено платить военнослужащим по призыву повышенные оклады

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Министерство обороны России подготовило законопроект, предусматривающий ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. рублей для военнослужащих по призыву, пишет газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечается, что получаемые военнослужащими деньги будут индексироваться ежегодно. Кроме того, солдаты получат специальные надбавки за прыжки с парашютом или участие в водолазных работах и разминировании.

При этом максимальная сумма для военнослужащих превысит 10 тысяч рублей, пишет издание.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих с 1 января 2018 года.

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