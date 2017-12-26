Правительство повысит размеры окладов российским военнослужащим

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих с 1 января 2018 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в тексте документа. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал бюджет ведомства на 2018 год.