Правительство повысит размеры окладов российским военнослужащим

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих с 1 января 2018 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в тексте документа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал бюджет ведомства на 2018 год.

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