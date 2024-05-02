В Екатеринбурге возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер городской думы Анна Гурарий возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести».

Об этом сообщает URA.RU.

«Год назад на территории Железнодорожного района была торжественно открыта эта стела как дань уважения прошлому и посыл будущему... Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, огромное спасибо вам за ваши трудовые подвиги, мы всегда будем гордиться вами», — заявил Орлов.

Он также поздравил ветеранов и жителей города с наступающим Днём Победы.

«Крайне значимо, что именно Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Сегодня мы отдаём дань памяти нашим героям, которые проявили стойкость, мужество и силу духа несмотря на тяжёлые времена, взяли на себя важнейшую миссию во благо нашей Родины», — сказала Гурарий.

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