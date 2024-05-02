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Психолог Гришина рассказала, как поддержать работающего подростка

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Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рассказала, как поддержать подростка, вышедшего на работу.
Психолог Гришина рассказала, как поддержать работающего подростка
  • РИА Новости

«Работа может занимать значительную часть его времени, которое раньше было наполнено, возможно, важными для ребёнка делами. Выстраивание нового графика имеет смысл начинать с отведения времени на базовые задачи: приёмы пищи, выполнение домашних заданий, время на отдых», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно следить за самочувствием ребёнка. Также рекомендуется обратить внимание на соблюдение прав подростка на рабочем месте.

«Подросток проходит новый для себя этап социализации, в котором, в отличие от общения с друзьями или преподавателями в школе, в приоритете находятся уже другие роли и законы взаимоотношений», — отметила Гришина.

Ранее профессор Мурманского арктического госуниверситета, доктор педагогических наук Анна Белошистая рассказала о способах определить математические способности у ребёнка.

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