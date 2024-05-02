Психолог Гришина рассказала, как поддержать работающего подростка

Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рассказала, как поддержать подростка, вышедшего на работу.

«Работа может занимать значительную часть его времени, которое раньше было наполнено, возможно, важными для ребёнка делами. Выстраивание нового графика имеет смысл начинать с отведения времени на базовые задачи: приёмы пищи, выполнение домашних заданий, время на отдых», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно следить за самочувствием ребёнка. Также рекомендуется обратить внимание на соблюдение прав подростка на рабочем месте.

«Подросток проходит новый для себя этап социализации, в котором, в отличие от общения с друзьями или преподавателями в школе, в приоритете находятся уже другие роли и законы взаимоотношений», — отметила Гришина.

Ранее профессор Мурманского арктического госуниверситета, доктор педагогических наук Анна Белошистая рассказала о способах определить математические способности у ребёнка.