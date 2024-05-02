Психолог Гришина рассказала, как поддержать работающего подростка
- РИА Новости
«Работа может занимать значительную часть его времени, которое раньше было наполнено, возможно, важными для ребёнка делами. Выстраивание нового графика имеет смысл начинать с отведения времени на базовые задачи: приёмы пищи, выполнение домашних заданий, время на отдых», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, важно следить за самочувствием ребёнка. Также рекомендуется обратить внимание на соблюдение прав подростка на рабочем месте.
«Подросток проходит новый для себя этап социализации, в котором, в отличие от общения с друзьями или преподавателями в школе, в приоритете находятся уже другие роли и законы взаимоотношений», — отметила Гришина.
Ранее профессор Мурманского арктического госуниверситета, доктор педагогических наук Анна Белошистая рассказала о способах определить математические способности у ребёнка.