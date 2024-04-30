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Профессор Белошистая рассказала, как определить математические способности у ребёнка

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Профессор Мурманского арктического госуниверситета, доктор педагогических наук Анна Белошистая рассказала о способах определить математические способности у ребёнка.
Профессор Белошистая рассказала, как определить математические способности у ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Проще всего это будет сделать тем родителям, которые сами обладают такими способностями. Если нет, то придётся почитать специальную литературу и воспользоваться рекомендациями профессионалов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, никакая программа не развивает математические способности сама по себе — развивать их нужно целенаправленно.

Что касается школьных программ, то Белошистая считает, что родителям первоклассника лучше всего обратиться к психологу, пройти тестирование и получить рекомендации, а уже потом решать, отдавать в школу или искать персонального учителя.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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