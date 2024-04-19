Треть россиян никак не защищают своё жильё от пожара

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 34% россиян не принимают никаких мер по обеспечению пожарной безопасности своего жилья.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Оставшиеся 64% всё же предпринимают те или иные действия. Так, 19% следят за технической исправностью электрического оборудования, 14% своевременно выключают газ и электроприборы, 12% соблюдают базовые меры противопожарной безопасности.

У каждого десятого дома имеется огнетушитель, у 8% стоят датчики оповещения, пожарная сигнализация и датчики дыма. 1% использовал при строительстве безопасные и негорючие материалы.

В ходе опроса 84% респондентов заявили, что у них никогда не случались пожары. Ещё 9% столкнулись с пожаром, но он нанёс жилью лишь незначительный ущерб, а 6% имели дело с серьёзными последствиями возгорания.

В ходе ранее проведённого опроса выяснилось, что 58% россиян хотели бы жить в собственном доме, 32% — в квартире, а 10% — в таунхаусе или другом жилье.