Более половины россиян признались, что хотели бы жить в собственном доме

В ходе недавнего опроса выяснилось, что 58% россиян хотели бы жить в собственном доме, 32% — в квартире, а 10% — в таунхаусе или другом жилье.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

При этом в квартирах живёт 81% респондентов. Из них 67% имеют собственную недвижимость, 13% арендуют жильё, 1% снимает комнату. В частных домах живут 12% россиян, в таунхаусе или общежитии — по 1% участников опроса.

В числе главных преимуществ частного дома перед квартирой респонденты назвали большую площадь и пространство (71%), свежий воздух (63%), тишину (51%), возможность выращивать овощи и фрукты (42%), экологичность (38%).

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует прежде всего правильно оценить свои финансовые возможности.