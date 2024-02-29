Специалист Дайнеко посоветовала ипотечным заёмщикам избегать просрочек

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует, прежде всего, правильно оценить свои финансовые возможности.

Кроме того, в числе рекомендаций эксперта — не пропускать сроки внесения очередного платежа и использовать возможности досрочного частичного погашения.

При снижении ключевой ставки ЦБ заёмщик может обратиться в свой банк с просьбой о снижении действующей процентной ставки по ипотеке, напомнила она в беседе с «Газетой.Ru».

При финансовых сложностях не следует «прятать голову в песок», а сразу сообщать об этом своему банку для достижения договорённостей, которые устроят обе стороны, добавила Дайнеко.

Ранее адвокат Екатерина Лебедева рассказала, какие могут быть преимущества заключения брачного договора при наличии ипотеки.