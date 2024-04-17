Школьники из Норильска бесплатно посетят Красноярск по соцсертификатам
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Первая группа в составе 70 детей и сопровождающих педагогов уже посетила Красноярск 12—15 апреля, пишет Prmira.ru.
Учащиеся побывали на Красноярской ГЭС, в нацпарке «Красноярские Столбы», мемориальном комплексе Виктора Астафьева в селе Овсянка и на смотровой площадке «Царь-Рыба».
Всего этой весной в городе побывают 170 школьников.
Возможность совершить поездку предоставляется одарённым ученикам школ, победивших в рейтинге общеобразовательных учреждений за прошлый учебный год.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что традиционный урок «Разговоры о важном» в России посвятили Дню космонавтики.