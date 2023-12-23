Непогода привела к частичному закрытию курортов Домбай и Архыз в КЧР
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Администрация курорта Архыз сообщила, что 23 декабря не будут работать канатные дороги Северного склона.
На Домбае, в свою очередь, отметили, что сильный ветер и обильный снегопад привели к временному закрытию верхнего пояса склона горы Мусса-Ачитара, передаёт Интерфакс.
Стоит отметить, что неблагоприятные погодные условия установились и в других регионах России. Так, ранее сообщалось, что в Сочи в связи с непогодой 19 самолётов ушли на запасные аэродромы.