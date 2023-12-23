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В Сочи в связи с непогодой 19 самолётов ушли на запасные аэродромы

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На запасные аэродромы ушли 19 самолётов, которые летели в Сочи, в связи с неблагоприятными метеоусловиями, заявили в пресс-службе аэропорта города.
В Сочи в связи с непогодой 19 самолётов ушли на запасные аэродромы
  • Gettyimages.ru

«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полётов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.

Ранее сообщалось, что катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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