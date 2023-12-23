Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает из-за непогоды
- РИА Новости
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«Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
На площади Нахимова и площади Захарова организуют работу подвижного состава для работы на компенсационном маршруте.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году капитально отремонтировали четыре моста и путепровод на Госпитальном спуске.