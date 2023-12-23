Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает из-за непогоды

Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу в связи с неблагоприятными погодными условиями, заявила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

На площади Нахимова и площади Захарова организуют работу подвижного состава для работы на компенсационном маршруте.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году капитально отремонтировали четыре моста и путепровод на Госпитальном спуске.