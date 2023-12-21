В Севастополе отремонтировали четыре моста и путепровод в 2023 году
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
Как отметил замдиректора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев, ремонт мостов произведён на дорогах «Штурмовое — Сахарная Головка», подъезд к селу Дальнее, подъезд к посёлку Кача, «Широкое — Озёрное».
Кроме того на путепроводе на Госпитальном спуске сделали тротуар, выровняли асфальт, восстановили защитный слой на опорах, отремонтировали конусы и покрасили опоры моста.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали семь мостов в рамках нацпроекта.