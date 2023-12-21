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В Севастополе отремонтировали четыре моста и путепровод в 2023 году

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В Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году капитально отремонтировали четыре моста и путепровод на Госпитальном спуске.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

Как отметил замдиректора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев, ремонт мостов произведён на дорогах «Штурмовое — Сахарная Головка», подъезд к селу Дальнее, подъезд к посёлку Кача, «Широкое — Озёрное».

Кроме того на путепроводе на Госпитальном спуске сделали тротуар, выровняли асфальт, восстановили защитный слой на опорах, отремонтировали конусы и покрасили опоры моста.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали семь мостов в рамках нацпроекта.

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