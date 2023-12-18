В Подмосковье отремонтировали семь мостов в рамках нацпроекта

Заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик заявил о завершении капитального ремонта семи мостов на региональных трассах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Капремонт мостов завершён в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются ещё на шести мостах», — рассказал Гержик.

Отмечается, что на всех сооружениях укрепили пролёты и опоры, положили новые переходные плиты, заменили ограждения и системы водоотвода.

Ранее сообщалось, что в Увинском районе Удмуртии готовность моста через реку Лудзилку составляет 98%.