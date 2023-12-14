Капремонт моста через реку Лудзилку в Удмуртии завершён на 98%

В Увинском районе Удмуртии готовность моста через реку Лудзилку составляет 98%.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что построенный 60 лет назад мост в последнее время находился в предаварийном состоянии. Также на нём отсутствовала пешеходная зона.

После ремонта ширина моста составит 10 м, а протяжённость — 17,1 м. С обеих сторон обустроят тротуары шириной 1,5 и 1 м.

В настоящее время рабочие устанавливают барьерные ограждения и благоустраивают территорию.

Ранее сообщалось, что в Кировской области провели ремонт более 433 км дорог.