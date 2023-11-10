Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Поздравление он опубликовал в личном Telegram-канале, передаёт телеканал «360».
«Спасибо за ваш высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи, за безопасность и спокойствие москвичей», — написал мэр.
Он также пожелал правоохранителям здоровья, благополучия и новых успехов.
Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём народного единства. Праздник отмечается 4 ноября.