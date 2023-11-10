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Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Министерства внутренних дел России в пятницу, 10 ноября.
Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Поздравление он опубликовал в личном Telegram-канале, передаёт телеканал «360».

«Спасибо за ваш высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи, за безопасность и спокойствие москвичей», — написал мэр.

Он также пожелал правоохранителям здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём народного единства. Праздник отмечается 4 ноября.

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