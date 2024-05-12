«Справедливая Россия» воздержится при голосовании по кандидатуре Голиковой

Фракция «Справедливая Россия — За правду» воздержится при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой на пост вице-премьера в новом правительстве, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

«Мы воздержимся от голосования по кандидатуре «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой. Считаю, что те прорывные задачи, которые поставил президент России... по сокращению бедности, преодолению социального неравенства, требуют прорывных решений и нового человека на этом посту», — цитирует его ТАСС.

Также сообщалось, что «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесённые главой правительства Михаилом Мишустиным.