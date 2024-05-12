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Фракция «Справедливая Россия» не поддержит половину кандидатур в правительство

СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство

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Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства, заявил её лидер Сергей Миронов.
Фракция «Справедливая Россия» не поддержит половину кандидатур в правительство
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Премьер-министр Михаил Мишустин предложил состав нового правительства. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26. И у нас есть на то веские основания», — цитирует его ТАСС.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесённые главой правительства Михаилом Мишустиным.

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