Фракция «Справедливая Россия» не поддержит половину кандидатур в правительство
СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство
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«Премьер-министр Михаил Мишустин предложил состав нового правительства. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26. И у нас есть на то веские основания», — цитирует его ТАСС.
11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.
Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесённые главой правительства Михаилом Мишустиным.