Комитеты ГД 12 мая рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров
Информация об этом появилась на сайте Государственной Думы.
Отмечается, что расширенные заседания комитетов состоятся с 12:00 до 18:00.
Каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности.
Ранее в Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и министров.
11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.