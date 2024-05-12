Комитеты ГД 12 мая рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесённые главой правительства Михаилом Мишустиным.

Информация об этом появилась на сайте Государственной Думы.

Отмечается, что расширенные заседания комитетов состоятся с 12:00 до 18:00.

Каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности.

Ранее в Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и министров.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.