В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и министров
- Gettyimages.ru
- © FedotovAnatoly
Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.
Отмечается, что в Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства России, заместителей председателя правительства и федеральных министров (кроме силового блока).
В заявлении сказано, что спикер ГД Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и руководителю аппарата Государственной думы сообщить об этом депутатам.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.