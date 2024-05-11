В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и министров

Кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров поступили в Государственную думу.

Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что в Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства России, заместителей председателя правительства и федеральных министров (кроме силового блока).

В заявлении сказано, что спикер ГД Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и руководителю аппарата Государственной думы сообщить об этом депутатам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.