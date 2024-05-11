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В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и министров

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Кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров поступили в Государственную думу.
В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и министров
  • Gettyimages.ru
  • © FedotovAnatoly

Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что в Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства России, заместителей председателя правительства и федеральных министров (кроме силового блока).

В заявлении сказано, что спикер ГД Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и руководителю аппарата Государственной думы сообщить об этом депутатам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

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