Экс-супруга замминистра обороны России Иванова решила продать его внедорожник

Экс-супруга замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана выставила на продажу внедорожник Chevrolet Suburban, который он переоформил на неё.

Как сообщает РИА Новости, сначала автомобиль поставили в сервис на ремонт после серьёзной аварии, а в апреле выставили на продажу за 2,5 млн рублей.

У машины отсутствуют бампер, передние фары и решётка радиатора вследствие аварии. На листе бумаги внутри салона указано, что у внедорожника плохие тормоза.

8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.

Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны.

Он также сообщил, что имущество близких Иванова арестовали.