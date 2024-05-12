Экс-супруга замминистра обороны России Иванова решила продать его внедорожник
- АГН «Москва»
Как сообщает РИА Новости, сначала автомобиль поставили в сервис на ремонт после серьёзной аварии, а в апреле выставили на продажу за 2,5 млн рублей.
У машины отсутствуют бампер, передние фары и решётка радиатора вследствие аварии. На листе бумаги внутри салона указано, что у внедорожника плохие тормоза.
8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.
Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны.
Он также сообщил, что имущество близких Иванова арестовали.