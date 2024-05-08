RT в Telegram
Подпишись

Имущество близких замглавы Минобороны России Иванова арестовали

Короткая ссылка
Имущество близких замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, арестовали, заявил его адвокат Мурад Мусаев.
Имущество близких замглавы Минобороны России Иванова арестовали
  • РИА Новости

«Имущество ряда людей, в том числе родителей Иванова, арестовано по требованию СК. Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей», — сказал он ТАСС.

По словам Мусаева, арестовали по 10 тыс. рублей на их банковских картах.

8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.

Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить