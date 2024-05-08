Имущество близких замглавы Минобороны России Иванова арестовали

Имущество близких замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, арестовали, заявил его адвокат Мурад Мусаев.

«Имущество ряда людей, в том числе родителей Иванова, арестовано по требованию СК. Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей», — сказал он ТАСС.

По словам Мусаева, арестовали по 10 тыс. рублей на их банковских картах.

8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.

Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны.