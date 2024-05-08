Имущество близких замглавы Минобороны России Иванова арестовали
- РИА Новости
«Имущество ряда людей, в том числе родителей Иванова, арестовано по требованию СК. Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей», — сказал он ТАСС.
По словам Мусаева, арестовали по 10 тыс. рублей на их банковских картах.
8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.
Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны.