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Более 4 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области

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Из граничащих с Россией районов Харьковской области эвакуировали более 4 тыс. человек, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
Более 4 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области
  • Gettyimages.ru
  • © Maxym Marusenko/NurPhoto

«Сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 — из Харьковского, 29 — из Богодуховского, 570 человек эвакуированы волонтёрами. Всего эвакуированы 4073 человека», — написал он в Telegram.

Нацполиция Украины ранее сообщила, что с 10 мая эвакуировала 970 человек из приграничных населённых пунктов Харьковской области.

Также глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.

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