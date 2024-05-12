Более 4 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области
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«Сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 — из Харьковского, 29 — из Богодуховского, 570 человек эвакуированы волонтёрами. Всего эвакуированы 4073 человека», — написал он в Telegram.
Нацполиция Украины ранее сообщила, что с 10 мая эвакуировала 970 человек из приграничных населённых пунктов Харьковской области.
Также глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.