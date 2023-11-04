Мэр Москвы Собянин поздравил жителей столицы с Днём народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём народного единства.

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний. Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны», — сказал он.

Собянин пожелал гражданам крепкого здоровья и благополучия.

Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днём народного единства, заявил, что вековая мудрость православных, мусульман, иудеев и буддистов не позволит «злу воцариться на нашей земле».