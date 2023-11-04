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Медведев: вековая мудрость жителей России не даст злу воцариться в стране

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днём народного единства, заявил, что вековая мудрость православных, мусульман, иудеев и буддистов не позволит «злу воцариться на нашей земле».

Как отметил Медведев, в основе самого Российского государства всегда были межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, а также сплочённость и единение перед лицом общего врага.

«Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно. Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи», — добавил он.

Глава государства Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ заявил, что будущее России обеспечено усилиями многонационального народа.

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