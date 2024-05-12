Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысили 5,5 млрд рублей

Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье превысили 5,5 млрд рублей, заявили в пресс-службе правительства региона.

«На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 млрд 527,73 млн рублей — это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось о выплатах в размере 3 млрд рублей.

Известно, что медицинская помощь понадобилась более 7,9 тыс. жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, пострадавших из-за последствий паводка.