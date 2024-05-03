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Более 3 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области

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Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 3 млрд рублей.
Более 3 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что для оренбуржцев, пострадавших от последствий паводка, продлены сроки подачи заявлений на выплаты.

Ранее сообщалось, что медицинская помощь понадобилась более 7,9 тыс. жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, пострадавших из-за последствий паводка.

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