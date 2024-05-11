Над территориями трёх регионов России: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь 21 снаряда РСЗО Vampire и 16 БПЛА

МО: в ночь на 11 мая над регионами РФ уничтожены 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 11 мая пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российской территории, заявили в Минобороны РФ. Над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей в общей сложности уничтожены 21 реактивный снаряд системы RM-70 Vampire и 16 украинских беспилотников.

© Vladimir Baranov/Global Look Press