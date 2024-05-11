Над территориями трёх регионов России: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь 21 снаряда РСЗО Vampire и 16 БПЛА
МО: в ночь на 11 мая над регионами РФ уничтожены 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
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11 мая 2024
Следственный комитет заявил о намерении расследовать факты обстрелов ВСУ территорий Белгородской области и ЛНР, заявили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в СК, восемь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район.
Кроме того, три человека погибли в результате обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР. Ранения получили восемь человек, среди которых один подросток.
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Военкор RT Александр Пискунов подготовил сюжет о работе 305-й артбригады из Приморья, которая выполняет боевые задачи с самого начала СВО.
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Бойцы расчёта 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 «Акация» группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении СВО, заявили в Минобороны РФ.
«Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и, выполнив серию выстрелов с закрытой огневой позиции, уничтожили укреплённый опорный пункт противника», — говорится в сообщении.
Наряду с этим был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда.
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Спасатели МЧС России ликвидировали возгорания, возникшие после удара ВСУ по нефтебазе в расположенном в ЛНР городе Ровеньки.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники», — говорится в сообщении ГУ МЧС по ЛНР.
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В ночь на 11 мая над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей уничтожены 21 реактивный снаряд системы RM-70 Vampire и 16 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.