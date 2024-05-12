Богомаз: два БПЛА уничтожено над Брянской областью

Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа было уничтожено над Брасовским и Навлинским районами Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Ранее линии электропередачи были повреждены в Белгородской области в результате атаки ВСУ.