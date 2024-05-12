Богомаз: два БПЛА уничтожено над Брянской областью
Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа было уничтожено над Брасовским и Навлинским районами Брянской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее линии электропередачи были повреждены в Белгородской области в результате атаки ВСУ.
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