Сенатор Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией», — сказал Чижов.
При том, по его словам, говорить о так называемом «мирном плане» Владимира Зеленского как основе переговоров является «нонсенсом».
Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.
При этом президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.