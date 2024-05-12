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Сенатор Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России

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Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов назвал возможность проведения переговоров по конфликту на Украине без участия России фикцией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией», — сказал Чижов.

При том, по его словам, говорить о так называемом «мирном плане» Владимира Зеленского как основе переговоров является «нонсенсом». 

Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.

При этом президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.

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