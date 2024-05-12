Сенатор Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов назвал возможность проведения переговоров по конфликту на Украине без участия России фикцией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией», — сказал Чижов.

При том, по его словам, говорить о так называемом «мирном плане» Владимира Зеленского как основе переговоров является «нонсенсом».

Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.

При этом президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.