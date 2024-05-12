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Слуцкий: переговоры по Украине возможны с учётом гарантий безопасности России

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Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам депутата, Россия предлагала закрепить эти гарантии на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года.

«Но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про «политику открытых дверей НАТО». Итог известен», — отметил Слуцкий.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что России нужно противостоять, если её действия идут против интересов Запада.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.

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