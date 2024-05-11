Экс-заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией.

Издание Politico спросило у неё, было ли ошибкой не подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией в 2022 году.

«Тогда они не находились в достаточно сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны», — сказала Нуланд.

Она отметила, что единственная договорённость о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе Москвы идти на любые уступки по территориальному вопросу.

Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, Запад бесчестно лжёт о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Украина должна решить, на какие условия России ей соглашаться для начала переговоров.