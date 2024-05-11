Нуланд: Украина не может начать переговоры с Россией из-за своей слабой позиции
- AFP
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Издание Politico спросило у неё, было ли ошибкой не подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией в 2022 году.
«Тогда они не находились в достаточно сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны», — сказала Нуланд.
Она отметила, что единственная договорённость о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе Москвы идти на любые уступки по территориальному вопросу.
Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, Запад бесчестно лжёт о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Украина должна решить, на какие условия России ей соглашаться для начала переговоров.