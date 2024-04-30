Шеф Пентагона: Украина должна сама решить, когда начать переговоры с Россией

Украина должна решить, на какие условия России ей соглашаться для начала переговоров, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«От самой Украины зависит, когда это произойдёт. И на что она решит соглашаться или не соглашаться», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США, его цитирует ТАСС.

Остин при этом призвал ВС Украины «оказать дополнительное давление на Крым».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.