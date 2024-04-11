Песков назвал переговоры по Украине без России бессмысленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.

Так он прокомментировал инициативу о проведении конференции по украинской «формуле мира» в июне.

«Сначала надо понять, о чём там идёт речь... Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России — он бессмыслен и, по сути, является переговорным процессом впустую», — сказал Песков.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер ранее заявил, что для установления мира необходимо участие России в мирном процессе.

В МИД России отметили, что за инициативой Швейцарии о конференции по Украине стоят демократы США.