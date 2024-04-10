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МИД: за инициативой Швейцарии о конференции по Украине стоят демократы США

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Встреча по «украинской формуле», инициатором которой выступила Швейцария, — идея Демократической партии США, которой нужно поддержать проект «Украина» на плаву.
МИД: за инициативой Швейцарии о конференции по Украине стоят демократы США
  • РИА Новости

С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, американским демократам нужны фото- и видеоматериалы, которые указывали бы, что их проект «ещё на плаву».

«То, что они угробят ещё тысячи украинцев, никого не волнует. Выборы в США — всё, Украина — ничто, — вот это и есть основной критерий нынешней американской политики», — резюмировала дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия не примет участия в конференции по Украине, которая пройдёт на территории Швейцарии.

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