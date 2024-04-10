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Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия не станет участвовать в конференции по Украине, которая пройдёт на швейцарской территории.
Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии
  • Gettyimages.ru

При этом, как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что ни один мирный процесс невозможен без России.

«Ни один мирный процесс не может быть осуществлён без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии», — отметил Кассис.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором.

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