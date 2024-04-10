Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, саммит станет «показухой» и парадом стран без суверенитета, которые «пляшут под дудку» Соединённых Штатов.

Участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, наплевавшие на национальные интересы своих стран «ради похвалы американского хозяина», подчеркнул Шеремет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что швейцарское правительство собирается провести саммит по Украине в середине июня.

Как отметил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, Китай считает, что своевременно должна быть проведена конференция по урегулированию украинского конфликта, на которой будут представлены как Москва, так и Киев.