Китай выступил за своевременную мирную конференцию по Украине с участием России

Китай считает, что своевременно должна быть проведена конференция по урегулированию украинского конфликта, на которой будут представлены как Москва, так и Киев, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министры провели переговоры в Пекине.

«Мы надеемся на скорейшее прекращение огня. Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — сказал Ван И, слова которого приводит ТАСС.

Накануне пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер сообщил РИА Новости, что страна ведёт подготовку к проведению мирной конференции по Украине, однако дата и место мероприятия пока не определены.

По данным агентства Bloomberg, в конференции могут принять участие представители от 80 до 100 стран, а местом проведения, возможно, станет швейцарский город Люцерн. Будет ли Китай участвовать во встрече — неясно, подчёркивается в сообщении.