Bloomberg: Швейцария собирается провести саммит по Украине в середине июня

Швейцарское правительство собирается провести саммит по Украине в середине июня. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Отмечается, что в мероприятии примут участие представители от 80 до 100 стран, в основном так называемого Глобального Юга.

Неназванный представитель МИД Швейцарии заявил, что нужно прислушаться к этим странам, так как они «играют ключевую роль в том, чтобы включить в процесс Россию».

«Вот почему мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не все страны хотят участвовать в саммите по Украине в Швейцарии.