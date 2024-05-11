Петр Павел: Россия действует против интересов Европы, этому надо противостоять

Президент Чехии Петр Павел заявил, что России нужно противостоять, если её действия идут против интересов Запада.

Об этом пишет издание Die Presse.

По его словам, если Москва ведёт себя конструктивно, Европа должна поступать так же.

При этом, когда Москва действует против интересов Европы, необходимо «противостоять ей», добавил Павел.

Он отметил, что конфронтация с Россией, вероятно, станет частью повседневной политической жизни. При этом чешский лидер добавил, что это не обязательно должна быть военная конфронтация.

В январе глава Министерства обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз отмечала, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию.