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Мирный житель Донецка пострадал при обстреле города ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе при обстреле города со стороны ВСУ.
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле города ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта «ЦГБ № 14» получил ранения мужчина 1982 года рождения», — заявил он.

Военкор RT Стив Суини ранее побывал в Ленинском районе Донецка, где расположен ресторан, который украинские боевики обстреляли из РСЗО. По данным СЦКК, при ударе погибли три человека, ещё девять пострадали. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к террористическим атакам на территории России понесут наказание.

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