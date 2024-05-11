Захарова: все причастные к терактам в России понесут неотвратимое наказание
- РИА Новости
Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
Она отметила, что 11 мая, в день юбилея Донецкой Народной Республики, украинские неонацисты обстреляли Донецк из HIMARS. При этом взрывы прозвучали недалеко от перинатального центра и в кафе, у которого собирались участники автопробега, посвящённого Дню республики.
«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — сказала Захарова.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что количество пострадавших в результате обстрела ресторана в Донецке со стороны ВС Украины достигло девяти.