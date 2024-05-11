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Захарова: все причастные к терактам в России понесут неотвратимое наказание

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все причастные к террористическим атакам на территории России понесут наказание.
Захарова: все причастные к терактам в России понесут неотвратимое наказание
  • РИА Новости

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что 11 мая, в день юбилея Донецкой Народной Республики, украинские неонацисты обстреляли Донецк из HIMARS. При этом взрывы прозвучали недалеко от перинатального центра и в кафе, у которого собирались участники автопробега, посвящённого Дню республики.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — сказала Захарова.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что количество пострадавших в результате обстрела ресторана в Донецке со стороны ВС Украины достигло девяти.

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