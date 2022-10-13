Врач Бурдакова предупредила, что анемия может стать причиной патологий сердца

Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, что анемия — заболевание, которое может привести к ряду необратимых осложнений.

Анемия характеризуется снижением уровня гемоглобина в крови, в результате чего нарушается перенос кислорода от лёгких к клеткам всего организма, а углекислого газа — обратно, уточнила врач в разговоре с «Известиями».

Из-за этого страдают центральная нервная система, мышцы и быстро обновляющиеся эпителиальные ткани: кожа, волосы, ногти, слизистая желудочно-кишечного тракта.

По словам Бурдаковой, длительное течение заболевания может приводить к общему ослаблению организма, более частым заболеваниям и развитию сердечно-сосудистых патологий.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что в осенний период человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе и закаливаться.