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В России планируют открыть около 100 бывших кофеен Starbucks в ближайшие два месяца

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В России планируется открыть около 100 кофеен Stars Coffee на месте торговых точек ушедшей с российского рынка Starbucks в ближайшие два месяца.
В России планируют открыть около 100 бывших кофеен Starbucks в ближайшие два месяца
  • globallookpress.com
  • © Francis Dean

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на президента холдинговой компании «Синдика» Олега Эскиндарова.

По его словам, первоначальной задачей является открытие «максимального количества всех кофеен, которыми занимался Starbucks».

Он рассказал, что всего было 130 объектов.

«Мы надеемся, что порядка сотни объектов нам удастся открыть — это наша задача на ближайшие два месяца», — заявил Эскиндаров.

Ранее сообщалось, что бывшие кофейни сети Starbucks в России откроются под названием Stars Coffee.

СМИ сообщали, что бизнес-сети кофеен Starbucks в России купят Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика». В конце июля Тимати и Пинский подтвердили приобретение активов сети.

В конце мая компания Starbucks Corp. приняла решение уйти с российского рынка.

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