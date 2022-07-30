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Тимати заявил о приобретении всех активов Starbucks в России

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Бизнесмен и певец Тимур Юнусов, больше известный под псевдонимом Тимати, заявил о приобретении всех активов Starbucks в России.
Тимати заявил о приобретении всех активов Starbucks в России
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своих соцсетях.

«Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks. — RT) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал Юнусов.

Он также добавил, что открытие первых точек состоится уже в августе, при этом будет проведён незначительный ребрендинг и даже обычные россияне могут поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. 

Как уточняет агентство, Пинский также подтвердил эту информацию в своих соцсетях.

«Идут жаркие споры по названию и логотипу», — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что бизнес сети кофеен Starbucks в России купят Пинский, Юнусов и холдинговая компания «Синдика».

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