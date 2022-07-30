Тимати заявил о приобретении всех активов Starbucks в России
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своих соцсетях.
«Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks. — RT) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал Юнусов.
Он также добавил, что открытие первых точек состоится уже в августе, при этом будет проведён незначительный ребрендинг и даже обычные россияне могут поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа.
Как уточняет агентство, Пинский также подтвердил эту информацию в своих соцсетях.
«Идут жаркие споры по названию и логотипу», — отметил он.
Ранее СМИ сообщали, что бизнес сети кофеен Starbucks в России купят Пинский, Юнусов и холдинговая компания «Синдика».