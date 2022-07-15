РБК: бизнес Starbucks в России купят ресторатор Пинский, Тимати и компания «Синдика»

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Бизнес сети кофеен Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».
РБК: бизнес Starbucks в России купят ресторатор Пинский, Тимати и компания «Синдика»
  • Legion-Media

Как пишет РБК, эту информацию подтвердил Пинский.

Он сообщил, что сделка о приобретении бизнеса находится в завершающей стадии. При этом условия сделки не называются. 

Как рассказал представитель Пинского, название новых заведений, а также символика ещё разрабатываются. 

В конце мая компания Starbucks Corp., которой принадлежит сеть кофеен Starbucks, приняла решение уйти с российского рынка.

7 июля «Ведомости» писали, что новым владельцем американской сети кофеен Starbucks может стать ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Позже Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не получала ходатайства о приобретении сети кофеен Starbucks.

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