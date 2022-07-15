РБК: бизнес Starbucks в России купят ресторатор Пинский, Тимати и компания «Синдика»
- Legion-Media
Как пишет РБК, эту информацию подтвердил Пинский.
Он сообщил, что сделка о приобретении бизнеса находится в завершающей стадии. При этом условия сделки не называются.
Как рассказал представитель Пинского, название новых заведений, а также символика ещё разрабатываются.
В конце мая компания Starbucks Corp., которой принадлежит сеть кофеен Starbucks, приняла решение уйти с российского рынка.
7 июля «Ведомости» писали, что новым владельцем американской сети кофеен Starbucks может стать ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.
Позже Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не получала ходатайства о приобретении сети кофеен Starbucks.