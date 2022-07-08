ФАС не получала ходатайство о приобретении Starbucks
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы.
«На текущий момент ходатайств по указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», — рассказали в ФАС.
В ведомстве отметили, что в случае поступления ходатайств служба оценит их на предмет соответствия российскому законодательству.
В конце мая компания Starbucks Corp., которой принадлежит сеть кофеен Starbucks, приняла решение уйти с российского рынка.
7 июня СМИ писали, что новым владельцем американской сети кофеен Starbucks может стать ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.