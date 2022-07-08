ФАС не получала ходатайство о приобретении Starbucks

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала ходатайство о приобретении сети кофеен Starbucks.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы.

«На текущий момент ходатайств по указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», — рассказали в ФАС.

В ведомстве отметили, что в случае поступления ходатайств служба оценит их на предмет соответствия российскому законодательству.

В конце мая компания Starbucks Corp., которой принадлежит сеть кофеен Starbucks, приняла решение уйти с российского рынка.

7 июня СМИ писали, что новым владельцем американской сети кофеен Starbucks может стать ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.